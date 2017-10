NON C’È CAMPO - "Semplice" di Elodie nella soundtrack

"Tutta colpa mia" di Elodie



09/10/2017, 15:26

” il terzo singolo dell’album "" di Elodie esce oggi anticipando la presenza della cantante e del brano nel nuovo film di Federico Moccia, "", al cinema dall’1 novembre.Star del grande e del piccolo schermo si alternano e si ritrovano in questa commedia dal grande impatto emotivo. Vanessa Incontrada e Gian Marco Tognazzi, insieme ai più giovani tra cui Mirko Trovato (Braccialetti Rossi), Eleonora Gaggero (Alex & Co.) e Neva Leoni (Smetto quando voglio) sono al centro di una storia che racconta come tutto può cambiare senza connessione. Come viene definito dal regista, un vero e proprio esperimento sociale: senza rete per telefonare, senza Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter…come sarebbe la nostra vita?Per raccontare questa storiaha fortemente voluto la partecipazione di, la giovane star del panorama musicale italiano scoperta dal talent show Amici di Maria De Filippi.Il nuovo singolo “” diventa, così, parte integrante della colonna sonora del film edapproda sul grande schermo con una partecipazione che la vede interpretare se stessa.Il brano “è il terzo singolo estratto dall’ultimo album didopo i successi di “Tutta colpa mia”, presentato al Festival di Sanremo 2017, e “Verrà da sé”.Con all’attivo due dischi d’oro e un disco di platino,ha conquistato tutti grazie alla sua incredibile voce e alla versatile capacità interpretativa che, grazie anche alla sua grinta, le permettono di dominare, emozionando, i palchi delle grandi kermesse. Da Sanremo all’Arena di Verona, a piazza del Popolo a Roma: ogni evento è un’occasione unica per far scatenare folle di fan. La presenza di Elodie è consolidata anche sul web dove i suoi video contano milioni di view e i suoi social pullulano di Like & Follower.commenta così questa sua prima esperienza cinematografica: ““.