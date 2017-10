RIDE - Concluse le riprese del nuovo progetto di Fabio&Fabio

Ride



09/10/2017, 11:21

Sono terminate da poco in Trentino le riprese di, il primo thriller sugli sport estremi interamente girato con telecamere GO PRO, che contemporaneamente riprendono la scena da molteplici punti di vista. Italianissimo ma girato in lingua inglese, RIDE è diretto dae scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da, già registi del fortunato MINE che nel 2016 è stato accolto con favore da pubblico e critica come un caso esemplare di rinnovamento e rinascita del cinema italiano.Il film è una produzione Lucky Red, Mercurious con Tim Vision e con il contributo di Trentino Film Commission.Un cast italiano e internazionale quello di RIDE, che vede protagonisti Lorenzo Richelmy, il giovane Marco Polo nella serie TV omonima di Netflix, e Ludovic Hughes al fianco di Simone Labarga e Matt Rippy.RIDE è la storia di Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$, accettano senza esitazione per poi scoprire - ormai troppo tardi - di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza. Grazie alla potenzialità delle telecamere GO PRO, RIDE sarà capace di trasmettere l’adrenalina dello sport estremo come nessun altro modo sarebbe in grado di fare.RIDE sarà distribuito da Lucky Red nel 2018.