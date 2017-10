TIDES - Il film di Alessandro Negrini arriva a Cipro

Una scena di "Tides" di Alessandro Negrini



08/10/2017, 17:26

Il pluripremiato film "" di Alessandro Negrini, da poco aggiudicatosi due premi al Parma International Music Film Festival e la Menzione Speciale al Mediteran Film Festival in Bosnia, arriva a Cipro. Il film infatti verra' proiettato all'aperto in entrambo le parti greche e turche della città di Nicosia.Le due proiezioni fanno parte di un evento della durata di una settimana, con il workshop "" condotto dal regista Negrini e mirato a provocare e reinventae le narrazioni che quotidianamente accadono all’interno di questa antica città divisa.L’evento, organizzato da Urban Gorillas, è sostenuto dall’Ambasciata d’Italia in Nicosia e dall’Ambasciata dell’Irlanda a Cipro.La proiezione avrà luogo all’aperto, in lingua inglese con sottotitoli in greco e in turco, e sarà seguita da una tavola rotonda alla quale parteciperanno il regista Negrini ed esperti di cinema, accademici e attivisti di entrambe le comunita' greche e turche.Dalla sua uscita, il nuovo film diha conseguito 9 premi internazionali 16 nominations.