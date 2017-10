GALÀ DELLA FICTION CAMPANIA - dal 10 al 13 ottobre

Valeria Della Rocca e Alessandro Preziosi Premio Speciale 2017



Si è tenuta a Roma la presentazione della, l’appuntamento annuale che intende premiare le produzione televisive e cinematografiche che raccontano Napoli e la Campania.Quest’anno il Galà si terrà dale sarà presentato daDurante la conferenza stampa sono stati assegnati due premi speciali, per l'impossibilità dei premiati di essere presenti in Campania: il premio speciale Cinema e Teatro è andato ad, mentre Il Premio Speciale Eccellenza Artistica è stato consegnato aAttesi invece alla serata di premiazione, che ritirerà il Premio Speciale Impegno Civile,(Attrice dell’anno),(Donne per l’Audiovisivo),(Attore dell’anno),(Premio Speciale alla Regia),(Giornalista dell’anno),(Rising Star),(Premio Banca Stabiese Eccellenza Artistica),(Premio Speciale Pecorella Marmi -Scenografia ).Oltre a loro tanti amici del Galà comee tanti altri.Gli altri premi rimangono top secret ma ecco quali sono i titoli in concorso quest’anno.Film Drammatici: Il padre di Italia, L’Equilibrio, Le Verità, Falchi, Veleno, L’Intrusa.Film Commedia: Vieni a Vivere a Napoli, Ammore e Malavita, Gatta Cenerentola, Babbo Natale non viene da Nord, I Peggiori, La Parrucchiera.Fiction: I bastardi di Pizzofalcone, In punta di piedi, Un posto al sole. Cortometraggi: La condanna dell’essere, Anna, Lettera a mia figlia, La Barba, Uomo in Mare, MaLaMèNTI.