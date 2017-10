FESTIVAL DEL CINEMA DI PORRETTA XVI - Dal 5 al 10 dicembre

Ida Galli nel manifesto del festival



07/10/2017, 17:13

Ritorna nella settimana del ponte prenatalizio, dal 5 al 10 dicembre il, giunto oramai alla sedicesima edizione. Grazie al costante lavoro di salvaguardia del cinema di qualità condotto dall‘associazione Porretta Cinema, responsabile dell’organizzazione del Festival, anche quest’anno Porretta Terme si trasformerà per qualche giorno in una piccola capitale del cinema dove oltre alla proiezione di film non facilmente visibili nei canali abituali della distribuzione, si potranno anche incontrare registi e protagonisti delle pellicole.La manifestazione proporrà numerosi eventi che si andranno ad aggiungere alla monografia dedicata ad un maestro del cinema (omaggio fatto lo scorso anno a Roberto Faenza e che negli anni ha visto fra gli altri, Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpeteck, Francesca Archibugi, Carlo Mazzacurati, Bertrand Tavernier, Constantin Costa Gravas e Amos Gitai), e alla Va edizione deldedicato a film poco distribuiti. In particolare la XVIa edizione di FCP ha scelto il volto di, confermando così la propria vocazione di ricerca e riscoperta dei protagonisti della settima arte.nasce a Sestola, sull’Appennino modenese, per poi trasferirsi a Roma giovanissima. Non pensa al cinema, vorrebbe fare l’insegnante. Ma una foto “galeotta” le spalanca il sipario del grande schermo. Esordisce nel film musicale Nel blu dipinto di blu, in compagnia di Domenico Modugno, a cui seguono, fra l’altro, La dolce Vita e Il Gattopardo. Alla fine della sua carriera, Ida può vantare oltre sessanta interpretazioni in una varietà di ruoli e pseudonimi che ha pochi eguali nella storia del cinema. Arianna Galli diventa presto Evelyn Stewart, azzeccatissima interprete di molti spaghetti western di successo. Ida, fra i suoi molti successi, può annoverare la stima incondizionata di Luchino Visconti che l’avrebbe voluta per un ruolo importante in Morte a Venezia. Per omaggiare e raccontare la storia dell’attrice, a Porretta verrà proiettato “Il giardino delle delizie” di Silvano Agosti.Giunge alla V edizione il, che quest’anno da voce e attenzione alle pellicole drammatiche “” di Andrea De Sica, “” di Germano Maccioni e “” di Roberto De Paolis. Come da tradizione del Festival, gli studenti saranno protagonisti non solo della giuria "giovani" ma anche in occasione dell’evento speciale con il fim che ha aperto la Semaine de la Critique di Cannes, "" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.Tra le chicche di questo Festival, l’omaggio alla Mostra del Cinema Libero con la proiezione in versione originale di "" di Roberto Rossellini, esattamente a 40 anni dalla sua morte e che fu presentato in anteprima italiana nel 1960 proprio durante la prima mostra del Cinema Libero di Porretta Terme.A suggellare il forte legame del Festival con il territorio, il primo dicembre a Vergato, ci sarà un’anteprima del festival con la commedia “” di Francesco Bruni alla quale presenzieranno anche membri del cast.