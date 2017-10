ANAC - Autori soddisfatti per il decreto approvato dal Cdm

05/10/2017, 16:45

A seguito dell’approvazione nel Consiglio dei Ministri di lunedì 2 ottobre del decreto che regolerà la promozione delle opere europee e italiane da parte di tutti fornitori di servizi audiovisivi, tra i quali anche quelli “on demand” quali Netflix, Amazon e altri, gli autori italiani rappresentati dalle sigle associative ANAC, WGI e ASIFA ITALIA, esprimono la loro soddisfazione per il fatto che siano state introdotte anche nel nostro sistema giudico quelle norme già presenti nella maggior parte dei paesi europei, il che è avvenuto nei tempi brevissimi proprio come richiesto dagli autori e, in particolar modo, trascurando anche le ingiustificate resistenze espresse proprio dalla compagine dei fornitori di servizi MA.‎Prevedere norme precise e certe - e ci si augura inaggirabili con eventuali deroghe così com’è accaduto fino a questo momento con la vecchia normativa - che porteranno a un notevole aumento di tutta la produzione italiana di cinema e audiovisivo è un fatto assolutamente positivo che riguarda non solo gli autori e le imprese che operano nella produzione, ma rappresenta un elemento di spinta e un volano per un comparto fondamentale che potrebbe far ripartire l’intera economia del nostro Paese.ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici)WGI (Writers Guild Italia)ASIFA ITALIA (Associazione degli Autori di Animazione)