TORINO FILM FESTIVAL 35 - Il manifesto com Kim Novak

Manifesto Torino Film Festival 35



05/10/2017, 16:16

Gli occhi azzurri di una donna e gli occhi azzurri di un gatto: la strega innamoratae il suo Cagliostro fissano conturbanti, affascinano, catturano. Ilha scelto questa immagine come simbolo della 35° edizione perché riassume alla perfezione l'attrazione e il flusso seduttivo che il cinema esercita, un invito a lasciarsi andare, a immergersi in quegli occhi, in quei sogni, in quello schermo.Il film da cui è tratta questa immagine è "" (Bell, Book and Candle, 1958) di Richard Quine, uno dei titoli proposti nella sezione dedicata ai gatti con la quale il festival si salda con la mostra "Bestiale! Animal Film Stars" che, inaugurata il 14 giugno, prosegue fino all’8 gennaio al Museo Nazionale del Cinema.Insieme a "" verranno presentati altri cinque film:- "" (Rhubarb, 1951), commedia demenziale di Arthur Lubin dove Orangey (Gatto in Colazione da Tiffany e vincitore di due PATSY Awards) eredita dall'affezionato padrone una fortuna e una squadra di baseball.- "" (Alice in Wonderland, 1951), il più eccentrico e uno dei migliori classici di Walt Disney, segnato dalla presenza surreale e dispettosa dello Stregatto a strisce rosa e fucsia.- "" (The Shadow of the Cat, 1961) dove una placida soriana si trasforma in spietata vendicatrice dopo aver assistito all'assassinio della sua padrona. Il film è diretto da John Gilling, piccolo maestro dell'horror britannico.- "" (1981), horror di ambientazione britannica nel quale Lucio Fulci prende spunto dall'immortale racconto di Poe e dal suo felino minaccioso per costruire un thriller a sfondo parapsicologico.- "" (1990), dove Chris Marker riprende Guillaume-en-Égypte, uno dei suoi amatissimi gatti, mentre ascolta assorto Pajaro triste di Federico Mompou.La 35° edizione del Torino Film Festival si terrà dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.