ATTRAVERSO PALERMO. CINEMA PER L'INTEGRAZIONE - Presentazione dei corti al Festival delle Letterature Migranti

La troupe di "Attraverso Palermo"



05/10/2017, 15:53

Saranno presentati, venerdi 6 Ottobre 2017 alle 20:00 in Piazza Bellini, nell’ambito del Festival delle Letterature Migranti i cortometraggi realizzati da sei minori stranieri non accompagnati e quattro studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, guidati dai film-maker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni.I film sono il frutto di un laboratorio, realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, intitolato Attraverso Palermo che dai primi di settembre ha portato i ragazzi a esplorare la città. Gli autori – Mustapha Bamba, Luca Capponi, Bassirou Dembele, Toumani Diabate, Michelangelo Ferrara, Dario Fodale, Alessia Foraggio, Filippo Gobbato, Gassimou Magassouba, Yahaya Tarnagda, mostreranno i corti in cui raccontano quella che è la loro percezione dello spazio che abitano: pezzi di una città che, osservata da una nuova prospettiva, compone una mappa intima e inedita di Palermo.