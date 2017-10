ITS ROSSELLINI - A Roma, la scuola per l'audiovisivo

ITS Rossellini - Scadenza bando 16 ottobre 2017



05/10/2017, 15:33

Le iscrizioni scadono il 16 ottobre (manca una settimana).Di seguito alcune informazioni utili:Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di videomaker, cinema e tv con un corso biennale organizzato dalladi Roma e cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lazio.La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 16 ottobre prossimo alle ore 18. Il corso avrà una durata di 1800 ore di cui almeno il 50% tra laboratori e stage, per un totale di 2 anni al termine dei quali sarà rilasciato un titolo di specializzazione Statale Post-Diploma che costituisce titolo per l’accesso ai pubblici concorsi.La sede del corso è a Roma, all'ITC Rossellini di via della Vasca Navale 58ITS Rossellini - 06.5576493 - 06.82003200