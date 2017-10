EUROCONNECTION 2018 - Deadline il 20 ottobre

04/10/2017, 08:46

Torna, il pitch forum di coproduzione europea organizzato dal più importante festival di cortometraggi del mondo: Clermont-Ferrand. Ilè il referente italiano per l’iniziativa, e condurrà la selezione dei progetti attraverso un comitato di selezione di professionisti del settore.è una straordinaria occasione per trovare un partner europeo per la produzione di un cortometraggio. Hanno la possibilità di iscriversi le case di produzione di tutta Europa, con progetti di corti ancora da girare che abbiano già trovato un fondo di sostegno (privato o pubblico). Un board europeo selezionerà 15 tra i progetti pervenuti. I progetti finalisti verranno presentati a una platea di potenziali coproduttori, broadcaster, finanziatori pubblici nel corso del pitch che. I produttori dei progetti selezionati saranno ospiti del festival per 4 giorni. L’organizzazione contribuirà inoltre con 160€ alle loro spese di viaggio.Solo nel 2017, 150 progetti, provenienti da 34 nazioni europee, si sono iscritti a Euro Connection. Nel corso della sua vita, Euro Connection ha permesso la realizzazione di 72 film.Deadline il 20 ottobre, qui le modalità di iscrizione