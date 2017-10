PRESENTAZIONE BANDO MEDIA SVILUPPO DI CONTENUTO AUDIOVISIVO

03/10/2017, 18:40

Si terrà martedì 31 ottobre 2017, alle ore 11.00, presso la sede dell'AGICI - Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti (Via di Villa Patrizi, 10 – Roma (ex AGIS) la presentazione del bando "Sviluppo di Contenuto Audiovisivo - Singolo Progetto", organizzato da AGICI in collaborazione con Creative Europe Desk Italia - MEDIA.Il bando sostiene lo sviluppo di lungometraggi, opere di animazione e documentari creativi destinati alla distribuzione in sala, alla diffusione televisiva e online.Tale supporto finanziario si rivolge a società di produzione indipendenti, legalmente costituite da almeno un anno ed in grado di dimostrare di aver prodotto negli ultimi 5 almeno un’opera tra le tipologie suddette che sia stata commercializzata a livello internazionale a partire dall’ 01/01/2015 in avanti.