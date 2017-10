LOVERS 2018 - Dionisio: "Campillo, Golino e molte novità"

Irene Dionisio



03/10/2017, 19:06

Carlo Griseri



Tante, tantissime le novità annunciate oggi (a sei mesi circa dall'evento, che torna nella canonica collocazione di calendario di fine aprile, dal 20 al 24) per la nuova edizione del, seconda con la nuova denominazione della storica rassegna torinese. A dirigerla, anche nel 2018, la regista, che abbiamo intervistato per commentare le notizie ( qui trovate tutto il comunicato ).Sì, è stata un'estate di intenso lavoro. Il frutto di quanto fatto fino a qui: la mia nomina è arrivata a pochi mesi dall'edizione 2017 del festival (che per questo motivo si è svolto a metà giugno), ma ora abbiamo tutti i mesi necessari per concentrarci sul progetto.Abbiamo fatto tesoro di tutte le critiche, è stato un anno di ripartenza, delicato per vari motivi: dovevamo interrompere un decennio di cali di presenze, calo che è continuato anche in questa edizione, anche a causa del periodo infelice di svolgimento. Ma nel 2018 si torna ad aprile e le idee per tornare ad essere un festival popolare ci sono, e sono tante.Quel che mi interessa dire soprattutto è che abbiamo capito che dovevamo superare le polemiche, confermando ancora una volta la volontà di ascoltare e coinvolgere pienamente la comunità LGBT. Il festival va vissuto come evento per la comunità, per questo avremo in squadra un paio di persone nuove suggerite dalle associazioni.Abbiamo anche avviato una partnership con il Gay Village per organizzare due-tre serate musicali dentro la sala del cinema Massimo, sarà con noi nuovamentee abbiamo già annunciato la presenza di Rita Pavone.La qualità artistica del festival deve essere sempre più chiara: abbiamo avviato una collaborazione con ladi Cannes, che ci ha portato ad avere, regista dell'acclamatoche sarà a Torino per una retrospettiva e per una masterclass.Sono felice di annunciare la presenza come madrina di, molto amata dalla comunità e protagonista di un cinema di qualità, che ha accettato subito di partecipare.Ci sarà una rassegna sulla storia del festival pensata da, avremo poi le stesse sezioni dell'anno scorso ma ridurremo i film più cinefili cercando di essere più popolari. Sono stati ottimi i riscontri avuti in termini di accrediti e di recensioni, ma la cinefilia non si sposa purtroppo con i numeri alti, lavoreremo in tal senso.Abbiamo ricevuto il pieno appoggio e il sostegno dalla nuova presidente del Museo del Cinema, Laura Milani, con lei stiamo lavorando per il futuro.Ma è vero, il festival durerà meno giorni, solo cinque: è stato necessario per rispettare il piano di risanamento del bilancio del Museo, ci siamo dovuti adattare.