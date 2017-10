FESTIVAL DEI POPOLI 58 - In concorso "La Convocazione"

Locandina "La Convocazione"



02/10/2017, 21:20

" di Enrico Maisto è stato selezionato per ildel, che si svolgerà a Firenze dal 10 al 17 ottobre 2017 a Firenze.Ne "" sessanta comuni cittadini estratti a sorte passano la giornata chiusi dentro un’aula della Corte d'Assise in attesa di sapere chi di loro sarà scelto come giudice popolare, chi di loro dovrà decidere della vita e della libertà di altri esseri umani.Prodotto dalla milanese Start di Riccardo Annoni, in co-produzione con RAI Cinema, il film, scritto da Enrico Maisto e Valentina Cicogna, è già stato vincitore del Premio Solinas per il Documentario nel 2015.Il film è stato realizzato con il contributo di MIBACT e Fondazione Banco di Napoli ed in collaborazione con Redandblue Context – Associazione culturale.