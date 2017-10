LO STRANO VIZIO DELLA SIGNORA WARDH - Al via il crowdfunding per l'home video

Lo strano vizio della Signora Wardh



Lo strano vizio della Signora Wardh - Sergio Martino firma le card



02/10/2017, 17:27

La nuova campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment è stata annunciata alla presenza del regista Sergio Martino, in occasione della retrospettiva a lui dedicata dal Festival Presente Italiano di Pistoia: solo al raggiungimento di 400 preacquisti effettuati all’indirizzo http://www.cgentertainment.it/film-dvd/lo-strano-vizio-della-signora-wardh/f7885/ entro il 26 ottobre, “” verrà pubblicato per la collana CineKult in edizione limitata, numerata e autografata.Dopo aver da poco distribuito “”, CG Entertainment ha deciso di recuperare un altro gande cult del giallo all’italiana diretto da Martino, con un’indimenticabile Edwige Fenech, offrendo agli spettatori l’occasione unica di avere “” in un cofanetto da collezione contenente:- il DVD e, per la prima volta in Italia, il Blu ray del film;- una card da collezione autografata da Sergio Martino;- la pubblicazione all’interno del box dei nomi dei crowdfunder che hanno sostenuto la campagna;- la numerazione di ogni copia;- extra esclusivi a cura di Nocturno