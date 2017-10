BOX OFFICE - "Noi siamo tutto" primo in Top10

Noi siamo tutto



Dopo diverse settimane di animazione, la Top10 ha un nuovo padrone.Dal 25 settembre al 1 ottobre, il film più visto è stato "" di Stella Meghie, che ha totalizzato € 1.254.117 grazie a 197.759 spettatori.Seconda posizione per "" di Brian Fee, che aggiunge € 1.110.248 al suo totale con 177.020 presenze.Chiude il podio "" di Anthony Leondis, con un incasso di € 1.087.003 e 168.809 accessi.Unico italiano in classifica, al settimo posto, "" di Alessandro Pondi che ha chiuso con € 490.973 e 75.512 ingressi in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 NOI SIAMO TUTTO - € 1.254.117 - 197.7592 CARS 3 - € 1.110.248 - 177.0203 EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI - € 1.087.003 - 168.8094 VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI - € 859.911 - 132.7135 L'INGANNO - € 762.634 - 125.1256 KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO - € 684.354 - 105.5347 CHI M'HA VISTO - € 490.973 - 75.5128 BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA - € 425.212 - 65.9679 CATTIVISSIMO ME 3 - € 375.888 - 60.62710 L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN - € 360.130 - 55.400