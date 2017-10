DANCE OF THE HEARTS - Al via la produzione del film diretto da Luciano Silighini Garagnani

I provini di "Dance of the Hearts"



01/10/2017, 08:58

Iniziati a Milano i provini per il film "" prodotto da River Road Entertainment e diretto da. La pellicola verrà girata a fine novembre a Lilas, vicino a Parigi dove sorge anche il museo dei Vampiri. Proprio di Vampiri si parlerà in questa opera tratto dal romanzo "", una trilogia scritta da Lisa Lambertini.Vittoria ha terminato l'università a pieni voti e come altri studenti meritevoli viene invitata a seguire un master in una delle istituzioni più esclusive; li incontra Gregory il suo mentore. Sono molte le sensazioni strane che pervadono il cuore di Vittoria e una sera scopre il segreto che cinge le mura del castello: i mentori donano sapienza in cambio del sangue dei propri alunni.Una storia ben lontana dai vampiri a cui la letteratura horror ci ha abituati ma diversi anche dai modelli di "". i Vampiri dei "" saranno veri succhiatori di sangue ma avranno un cuore che batte e si scoprirà che la loro immortalità nasce da altro.Il film, girato interamente in lingua inglese, si articolerà tra la capitale Francese, il centro Italia e Venezia, la città dove i due protagonisti troveranno l'amore. La pellicola verrà presentata in anteprima al Festival di Cannes a maggio. Il cast già in fase di definizione, verrà ultimato entro la prima settimana di ottobre quando si terranno gli ultimi provini.