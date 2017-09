CHILDREN OF THE NOON - Miglior documentario allo Scandinavian International Film Festival

Una scena di "The Children of the Noon"



Simone Pinchiorri



" di Olga Pohankova e Diego Fiori ha vinto il premio come miglior documentariodi Helsinki (Finlandia).Il film documentario "" affronta il tema universale della vita; lo scorrere del tempo è segnato dalle attività quotidiane di un gruppo di bambini e adolescenti accolti nella grande casa-famiglia di Nchiru, in un piccolo villaggio del Kenya. Presto emerge come la condizione di orfani e la dignitosa povertà che essi condividono non siano gli unici problemi che li accomunano e scandiscono le loro giornate. La morte improvvisa di uno di loro rompe il ritmo narrativo intrecciando una fitta trama di dolori e gioie, amicizie e speranze.