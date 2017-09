PERSO III - Tutto pronto per il gran finale

28/09/2017, 14:12

Prosegue inesorabile e fino a qui, grazie a voi, trionfale, il cammino del, che da giovedì 28 settembre si trasferisce in pianta stabile al PostModernissimo.Vanno avanti le proiezioni della sezione principale, il, con i film in anteprima italiana. Oggi alle 21.30, "" di Branko Istvancic, alla presenza del regista e della produttrice Irena Skoric, che ci riporta nella guerra d’indipendenza croata. Venerdì 29 sarà la volta di Catherine Van Campen, presente in sala, con "", ambientato in un campo profughi nel Nord del deserto giordano. La sezione chiude sabato 30, ore 19.00, con "" (presente l’autore Sergio Tréfaut) che segue Chil Rajchmann, ebreo polacco sopravvissuto al campo di sterminio di Treblinka, in un viaggio che intreccia passato, presente e futuro.Dalle 19.30 di giovedì 28 riprende anche la sezionecon "" di Nele Wohlatz, storia di una immigrata cinese di seconda generazione in Argentina, per proseguire venerdì 29, ore 21.30, con "", sul grattacielo di Rimini e l’umanità che lo abita (presente il regista Marco Bertozzi), e chiudersi sabato 30, ore 21.30, con "", di Sonia Kronlund, in cui seguiremo la storia di una vera e propria superstar del cinema afghano, alla presenza di Dario Bonazelli (I Wonder, distributore per l’Italia)Giovedì 28, alle 17.30, la giornata apre con 2 film della sezione, entrambi con autori presenti al dibattito: "", di Greca Campus e Matteo Saltalippi, e "", di Giovanni Pierangeli. La sezione chiude venerdì 29, alle 16.30, con "", di Marino Marini, alla presenza dell’autore e delle sezioni ANPI di Montone/Pietralunga/Umbertide. Per quest’ultimo film è stata organizzata una proiezione speciale riservata alle terze medie della Scuola Bernardino di Betto questa mattina alle 10.00, alla presenza della partigiana Mirella Alloisio.Gran finale anche per la categoria P. Si riparte giovedì 28, alle 20.45, con "" (presenti i registi Stefano Gabbiani ed Elisabetta Michienzi), per proseguire venerdì 29 (20.45) con "" di Steffi Wurster, e chiudere alle 21.10 di sabato 30 con "", di Damjan Kozole.