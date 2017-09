'A MAZZAMMA - E forse quel che cerco neanche c'è

27/09/2017, 19:29

Antonio Capellupo



Un uomo si aggira all'interno di un oscuro magazzino alla ricerca di vecchi oggetti abbandonati. Nulla di strano apparentemente. Se Pasquale non fosse agli arresti domiciliari e quel vagare nel buio non rappresentasse il modo migliore per passare le due ore concesse fuori casa." di Ennio Edoardo Donato Ŕ un documentario di osservazione, che pone il proprio sguardo sul protagonista per raccontare le piccole gesta del quotidiano.Le chiacchierate con la moglie e le prese in giro con gli amici, la televisione sempre accesa e la sedia lungo la strada ad osservare il mondo attorno. A Pasquale, ex parcheggiatore abusivo, non sembra mancare nulla per riempire la giornata. Ma il richiamo di quei vecchi oggetti, forse collezionati o solo accatastati nel tempo Ŕ troppo forte.Pur offrendo solo pochi elementi per conoscere meglio il protagonista, il corto doc di Donato registra uno spicchio di vita di una brulicante realtÓ come quella napoletana.