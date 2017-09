NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - "Antonio degli Scogli"

"Antonio degli Scogli" di Alessandro Gattuso



28/09/2017, 17:49

Natalia Giunti



vive sugli scogli di, a pochi metri il mare, in lontananza il Vesuvio. La sua casa sembra una barca rovesciata, collegata alle rocce attraverso impianti di muratura, pezzi di pvc e vecchie vele appoggiate come un tetto impermeabile.non sta bene, tossisce, la vita all’addiaccio non è tra le più salutari. Ma il suo sorriso spontaneo e simpatico va pian piano scomparendo quando è il ricordo dei due figli a prendere il sopravvento sulla novità dell’intervista.La sua idea è quella di andare da, scriverle una lettera e cercare di riallacciare un rapporto con quei figli che, a quanto pare, lo hanno allontanato dopo la sua caduta in disgrazie.racconta in pochi minuti un’esistenza di cui c’è poco da raccontare. Gesti quotidiani di rassegnazione e rimpianto per un destino che non sembra aver preso la giusta strada.