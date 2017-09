NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - "'A Faccia"

Una scena del documentario "'A Faccia"



29/09/2017, 19:00

Carlo Griseri



Affresco di quartiere (spagnolo).parte da una notizia letta per caso su un giornale locale, a Napoli: Salvatore Iodice, falegname ricco di iniziative e di voglia di fare, progettava il restauro di un famosoche si trova nei Quartieri Spagnoli.L'attività di Salvatore, che lavora quotidianamente utilizzando materiali di scarto, ha l'obiettivo primario di rendere il suo quartiere un posto migliore, e quella faccia, il volto dell'amatissimo calciatore argentino che seppe far sognare un intero popolo, diventa il simbolo di un cambiamento cercato con forza.Ma non c'è solo Salvatore a provare a far diventare iun luogo migliore: Livigni mostra una comunità attiva e solidale, il suo documentario osserva senza commentare ma è esplicito nel suo schierarsi dalla parte di queste persone, di chi si occupa dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri o del Progetto Abreu per i bambini, o ancora la palestra di Karate di Karen Torre ricavata nella cappella barocca di una chiesa.Dodici giorni di riprese, un intero mondo racchiuso in 53 minuti di racconto, tante vite e una, una sola, "quella" faccia.