BABYLON SISTER - Il 28 settembre al Cinema Farnese di Roma

Una scena di "Babylon Sister"



27/09/2017, 08:07

Il film “” di Gigi Roccati sarà proiettato dal 28 settembre al cinema Farnese di Roma in occasione dell’uscita nelle sale d’Italia con Lo Scrittoio.Per l’occasione, giovedì 28 settembre al termine delle proiezioni delle ore 18.30 e 20.30, il regista Gigi Roccati, le attrici Nav Ghotra, Lucia Mascino e Yasemin Sannino, saranno presenti in sala insieme al musicista e attore Peppe Voltarelli e il produttore Gino Pennacchi per incontrare il pubblico.Il film, che ha riscosso riconoscimenti di critica e pubblico nei festival e nelle rassegne in cui è stato presentato, (tra cui la Festa del Cinema di Roma, London Indian Film Festival, Pune International Film Festival in India) e interpretato da Amber Dutta, Nav Ghotra, Lucia Mascino, Peppe Voltarelli e Renato Carpentieri, racconta la storia di Kamla (Dutta, già finalista di Italian's Got Talent), una bambina che da poco si è trasferita con i genitori in un palazzo alla periferia di Trieste abitato da altre famiglie di immigrati e da un vecchio professore burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, tutta la famiglia cerca in ogni modo di non lasciare la propria casa, ma le reazioni sono diverse tra uomini e donne. Il caso di Shanti (Ghotra) che non si infuria e dispera come il marito, ma pensa invece solo a come risolvere il problema. Lei dalla sua ha un dono, quello di saper ballare, proprio come una star di Bollywood, e con l'aiuto di un'amica italiana, progetta una scuola di danza. Questa sarà l'occasione di riscatto personale, familiare e collettivo, mentre la piccola Kamla riuscirà a sciogliere il cuore del professor Leone (Carpentieri) che gli immigrati proprio non li vuole vedere. E, nel frattempo, in città già si parla delle “”!