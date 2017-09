NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - "Professione: Artista"

Una scena di "Professione Artista"



26/09/2017, 23:35

Antonio Capellupo



". Era il 2010 quando l'allora ministro Giulio Tremonti si rese protagonista di una dichiarazione che fece infuriare molti, che sviliva completamente il valore della conoscenza, destinata a suo avviso a non portare nulla di economicamente proficuo nelle vite della gente.Ma per fortura, oggi come ieri, c'è una moltitudine pronta a smentire uno sciocco scivolone politico attraverso il proprio impegno e il proprio amore verso l'arte, dimostrando che di cultura non solo si può mangiare, ma si può nutrire soprattutto l'anima.Ad indagare ciò che si muove dietro alla maschera dell'attore o dietro alle scarpette di un ballerino, sono stati Gaetano Ippolito e Sebastiano Sacco, che in "" mettono a nudo numerosi giovani che alla cultura hanno scelto di dedicare la propria esistenza, mostrando gioie e criticità di un lavoro a volte precario, ma sempre appagante.La macchina da presa balza dalle tavole del palcoscenico alla sfera privata, e così emergono timori per il futuro, rabbia per un paese sempre meno meritocratico, ma anche innovative idee e voglia di dimostrare che si può essere artisti e al contempo mettere su famiglia.Le numerose interviste aiutano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ad abbattere lo stupido concetto per cui fare l'artista non può essere un lavoro, e mostrano la voglia di riscatto di quei corpi che in scena danzano sinuosi, si trasformano, vibrano fino a trasmettere a chi li osserva ciò che di più bello sa rappresentare un essere umano in movimento.Tra l'inchiesta sociale e il delicato ritratto di una generazione accomunata dall'amore per la bellezza, il documentario rende onore alle arti perfomative e ai suoi interpreti, dimostrando che tutto può diventare arte, se ci si mette la giusta dose d'amore. E che di cultura si mangia e si mangerà sempre.