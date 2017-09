NFF 19 - L'incontro tra CLARCC, Regione Campania e Film Commission

26/09/2017, 18:34

Si è svolto questa mattina presso la sede dell’Istituto Francese di Napoli di via Crispi l’incontro pubblico promosso da CLARCC e dalCinema in Campania, anno 2017: un passo nel futuro. Dopo i saluti del Console Jean-Paul Seytre e del Direttore del Napoli Film Festival, Mario Violini, sono intervenuti, tra i membri di Clarcc, Antonio Borrelli,Edoardo De Angelis, Enzo Decaro, Angelo Curti, Marzio Honorato, Silvana Leonardi. Ha partecipato anche la Regione Campania, nella persona del Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Rosanna Romano, così come la Film Commission, con il Direttore Maurizio Gemma.I lavori sono stati introdotti da, portavoce di CLARCC, che ha illustrato il percorso di questi due anni trascorsi a partire dalla nascita del Comitato Clercc: dalla battaglia per la promulgazione della legge, fino ai testi di analisi prodotti da CLARCC sulla legge e sul successivo Paino Triennale approvato il 12 luglio scorso. "".L’assemblea è continuata con vari interventi da parte dei presenti e sono stati evidenziati diversi punti che rappresentano possibilità di un ulteriore e necessario lavoro di concertazione e condivisione tra Regione, FCRC e Comparto,considerando il 2017 come un anno di rodaggio, ma anche un anno importante per il futuro.Prevedere risorse specifiche per la fase di ideazione e sviluppo, e quindi investire sulla scrittura di sceneggiature, come sancito nella legge 30;Garantire opportunità e sostegni alle produzioni indipendenti e alle società del comparto locale, prevedendo in futuro l’istituzione di un segmento del fondo di produzione cinematografica dedicato al territorio;Sostenere progetti a basso budget e opere rientranti nella categoria del “film difficile”, anche fino al 60% secondo la normativa nazionale ed europea;Ipotizzare l’impiego di altre risorse comunitarie provenienti da settori quali Attività Produttive, Turismo, Innovazione e Tecnologia, al fine di integrare le risorse attualmente destinate al Cinema e provenienti solo dal settore Cultura (così come accade in altre Regioni come il Lazio e l’Emilia Romagna);Nominare un organismo tecnico di ausilio nell’attuazione della legge come la Consulta degli esperti (prevista all’ Art. 13 della Legge 30);Potenziare la struttura della Film Commission, come ente di coordinamento di tutto il settore;Immaginare una modalità d’investimento nel campo della formazione cinematografica in modo da rendere le scuole di cinema parte integrante di un sistema che crei connessione tra giovani e professionisti;Puntare a un coinvolgimento maggiore delle maestranze locali come incentivo per le grandi produzioni che vengono in Campania;Circoscrivere il sostegno alle produzioni televisive, già in possesso di ampia copertura di budget da parte dei broadcaster e per questo capaci - come dimostrano i risultati del primo bando sulla produzione - di occupare lo spazio di finanziamento destinato al comparto locale.Su alcune delle questioni poste da Clarcc è intervenuta, alla fine dei lavori, il Direttore Regionale: "".L’incontro è proseguito con gli interventi del direttore della Film Commission,, e del regista, sempre spaziando tra la ricostruzione del percorso fatto e le prospettive future.: ""».