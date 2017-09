REGGIO FILM FESTIVAL XVI - Dal 30 ottobre al 13 novembre

26/09/2017, 15:46

Ricchissimo programma quello della sedicesima edizione del Reggio Film Festival, concorso internazionale per cortometraggi che si svolgerà a Reggio Emilia dal 30 ottobre al 13 novembre 2017.1600 opere provenienti da ogni parte del mondo, fra le quali sono stati selezionate 130 opere: “”, dichiara il Direttore ArtisticoLe opere vengono da ogni parte del mondo: Afghanistan, Belgio, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Giappone, Islanda, Danimarca, Indonesia, Israele, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Messico, Marocco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Russia, Sud Africa, Stati Uniti d'America e tanti altri paesi europei.Il tema di quest'anno è "", che oltre ad essere declinato all'interno delle opere dei filmmaker selezionati, sarà come di consueto oggetto di vari approfondimenti, tavole rotonde, incontri.” - dichiara, membro storico dello staff organizzativo del. La band Mr. Ziggy and the GlassSpiders si esibirà in un concerto-tributo a Bowie.Si parlerà di"" con, scrittore che in tante sue opere ha trattato il tema del mito tra memoria e presente: nel suo intervento getterà uno sguardo sulle “”., giornalista e scrittore esperto di cinema e di sport, sarà ospite in una tavola rotonda che tratterà il tema degli eroi mancati dello sport.Con il Teatro dell'Orsa e con Babelia si affronterà il tema dei migranti, del mito e delle difficoltà che abbiamo oggi ad accettare gli eroi del mare.condurranno una tavola rotonda sul "", che è alla base della maggior parte delle sceneggiature cinematografiche. Inoltre terranno un corso intensivo di sceneggiatura.Il tema degli eroi sarà trattato anche nei workshop di quest'anno. Il regista bosniaco, dopo il grande successo dell'anno scorso, replicherà il laboratorio per la realizzazione di un cortometraggio a tema eroico.E come sempre grande spazio all'animazione. Tanti saranno i corti, realizzati con le tecniche più disparate, e sarà anche possibile cimentarsi personalmente con la stop-motion, in un workshop condotto dagli OTTOmani.Il festival aprirà il 30 ottobre alla Fonderia 39 con uno spettacolo di danza della Compagnia Aterballetto, a suggellare una collaborazione che esiste ormai da molti anni.Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna a grande richiesta il Cinebus del Teatro dell'Orsa, un viaggio onirico in autobus lungo le vie della città, evocando storie di cinema.Non mancherà una sezione di corti dedicata ai più piccoli e alle famiglie, la domenica mattina.Si chiuderà lunedì 13 novembre al Cinema Rosebud, storico e prestigioso cinema reggiano, con la premiazione e la proiezione dei corti vincitori, e con la presentazione delle opere realizzate durante i workshop.