SCUOLA CALCIO - Lo sport e i suoi valori

27/09/2017, 18:00

Carlo Griseri



Il senso e il valore di un documentario comeè tutto nel cartello conclusivo che riassume i numeri del fenomeno: sono, pochi di più nelle serie minori. Le scuole quindi si devono dedicare soprattutto ai circa 39.975 bambini rimanenti, che da lì devono imparare molto altro rispetto a tirare calci al pallone...Nel panorama documentario italiano, il(lo sport in genere, ma nel nostro paese anche in questo campo èche domina...) è sempre più spesso al centro della narrazione, per raccontare storie di immigrati o di degrado sociale, storie di riscatto o di speranza. "" non si discosta dal filone, puntando sulla passione per la materia del suo produttoreLa sinossi: piccoli calciatori si sfideranno a Napoli per la finale del torneo, la squadra del difficile Rione Sanità contro la Fortitudo Roma dove mosse i primi calci Francesco Totti. Tra speranze di vittoria e fatti della vita, i bambini dovranno imparare...