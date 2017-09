EFA 2017 - I 15 cortometraggi nominati

26/09/2017, 13:57

European Film Academy ed EFA Productions hanno annunciato i cortometraggi nominati quest'anno. In ognuno dei 15 festival partecipanti, una giuria indipendente ha scelto per la nomination nella categoria Corto Europeo un cortometraggio in concorso.I cortometraggi nominati sono:Ghent Short FilmTIMECODE di Juanjo GiménezSpagna 2016, fiction, 15 minUppsala Short FilmLOVE di Réka BucsiUngheria/Francia 2016, animazione, 16 minValladolid Short FilmFIGHT ON A SWEDISH BEACH!! di Simon VahlneSvezia 2016, fiction, 15 minCork Short FilmTHE PARTY di Andrea HarkinIrlanda 2016, fiction, 14 minRotterdam Short FilmINFORMATION SKIES di MetahavenPaesi Bassi/Corea del Sud 2017, fiction sperimentale, 24 minClermont-Ferrand Short FilmWANNABE di Jannis LenzAustria/Germania 2017, fiction, 29 minBerlin Short FilmTHE ARTIFICIAL HUMORS OS HUMORES ARTIFICIAIS di Gabriel AbrantesPortogallo 2016, fiction, 30 minTampere Short FilmWRITTEN/UNWRITTEN - SCRIS/NESCRIS di Adrian SilisteanuRomania 2017, fiction, 20 minKrakow Short FilmEN LA BOCA di Matteo GariglioSvizzera/Argentina 2016, documentario, 25 minVila do Conde Short FilmTHE DISINHERITED - LOS DESHEREDADOS di Laura FerrésSpagna 2017, documentario / fiction, 18 minLocarno Short FilmYOUNG MEN AT THEIR WINDOW - JEUNES HOMMES Ŕ LA FENĘTRE di Loukianos MoshonasFrancia 2017, fiction, 18 minSarajevo Short FilmCOPA-LOCA di Christos MassalasGrecia 2017, fiction, 14 minVenezia Short FilmYOU WILL BE FINE - GROS CHAGRIN di Céline DevauxFrancia 2017, animazione / fiction, 15 minBristol Short FilmUGLY di Redbear Easterman & Nikita DiakurGermania 2017, animazione, 12 minDrama Short FilmTHE CIRCLE - HAVĘRK di Rűken TekeşTurchia 2016, fiction, 14 minIl Corto Europeo 2017 sarŕ annunciato nel corso della Cerimonia di Premiazione degli European Film Awards Sabato, 9 Dicembre, a Berlino.