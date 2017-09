MOVING TFF 2017 - A Torino aspettando il Film Festival

26/09/2017, 08:06

propone, per il sesto anno consecutivo, un mese di iniziative "in movimento" per la città, legate al multiforme universo del cinema e intente a valorizzare la storia del. La manifestazione è ideata e coordinata da Altera e Centro di Cooperazione Culturale, realizzata in collaborazione con UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci), Arci Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival.A ogni nuova edizione, Moving TFF si è presentato con una novità, quest’anno sono ben due.Nel 2017, Moving TFF è stato selezionato nella call, riservata ai vincitori del bando Funder35 rivolto a organizzazioni culturali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 35, per un matching grants su una campagna di crowdfunding: tra moltissimi progetti hanno scelto proprio Moving TFF, aiutandolo a crescere ancora di più e permettendo di portare le proiezioni in luoghi inusuali della città. Così alle Carceri Le Nuove, in Banca Etica, all’Area 12 Shopping Center e alla Ciclofficina letteraria*, il progetto e i film raggiungeranno pubblici ancora diversi, incrementando la vocazione di diffusione culturale sul territorio che è la mission di Moving TFF.Proiezioni, mostre ed eventi si terranno quindi in tanti luoghi diversi di Torino e del Piemonte - biblioteche, circoli, musei, luoghi non convenzionali - per dare vita ad una edizione ancora più partecipata e ricca del Moving TFF, con l’intenzione di coinvolgere sempre più il territorio e accompagnare il pubblico all’appuntamento con il 35° TFF*, che si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre 2017.L’ingresso alle proiezioni è gratuito.I RICORDI DEL FIUMEA BITTER STORYLA GENTE RESTAL’ESPLOSIONEHABITAT - NOTE PERSONALIVIAGEM A PORTUGALDIARIO BLU(E)I CINGHIALI DI PORTICININNA NANNA PRIGIONIERACUORI SENZA FRONTIERELA PASSIONE DI ERTOZOMBI (DAWN OF THE DEAD)WALL STREET - IL DENARO NON DORME MAI