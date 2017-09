THE BROKEN KEY - Al cinema dal 16 novembre

Una scena di "The Broken Key" di Louis Nero



25/09/2017, 18:05

”.Così il regista("", "") presenta la sua ultima opera, "" che riunisce sul grande schermo un cast hollywoodiano del calibro di Rutger Hauer, Michael Madsen, Geraldine Chaplin, Christopher Lambert, William Baldwin, Maria De Medeiros, Kabir Bedi, Franco Nero, Marc Fiorini, insieme a due giovani attori italiani, Andrea Cocco e Diana Dell’Erba. Il film, tra il thriller e la fantascienza, che strizza l’occhio alla cultura Cyber Punk, racconta un’emozionante avventura ambientata in un futuro prossimo, che parte dall’antichità e da un manoscritto Egizio (ancora conservato nel Museo di Torino.) "", che sarà distribuito in oltre 60 paesi nel mondo, è una coproduzione internazionale tra l’italiana L’Altrofilm, la Red Rocks Entertainment (UK) e l’americana Fantastic Films International. In Italia uscirà in sala il 16 novembre.