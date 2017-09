NFF 19 - Sul set de "Le Quattro Giornate di Napoli"

"Le Quattro Giornate di Napoli" di Nanni Loy



25/09/2017, 15:54

n occasione dele dell'anniversario delle Quattro giornate di Napoli, sabato 30 settembre Campania Movietour e la Cooperativa SIRE vi condurranno in alcune location dell'omonimo capolavoro di Nanni Loy, del quale si ripercorrerà la genesi produttiva. Insieme ai set delle "" si visiteranno i luoghi legati ad altri film del grande regista, e quelli immortalati dagli autori italiani che hanno girato in città, in particolare nella zona di salita Pontecorvo.L’itinerario seguirà le tracce di tanti protagonisti, da Regina Bianchi a Sofia Loren, da Margherita Buy a Giancarlo Giannini. Con l’uso di fotogrammi saranno confrontati i luoghi reali con i luoghi cinematografici, e una particolare attenzione sarà rivolta alle testimonianze storico-artistiche del quartiere e agli aneddoti di questa parte della città. Oltre ai luoghi de “Le quattro giornate di Napoli”, si conosceranno location di film come l’indimenticato Pacco, doppio pacco e contropaccotto sempre di Loy, Giudizio universale di De Sica, l’emozionante Lo spazio bianco di Francesca Comencini, Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmuller.programma- 17:00 - Raduno partecipanti - piazza Mazzini, Napoli- Passeggiata, accompagnati da una guida, per i siti più significativi dei capolavori cinematografici girati a Napoli. Le tappe riguarderanno diversi luoghi tra cui:Salita Pontecorvo, Le quattro giornate di Napoli (N. Loy, 1962), Questi fantasmi (R. Castellani, 1967), Lo spazio bianco (F. Comencini, 2009)Vico Cappuccinelle, Pacco doppio pacco e contropaccotto (N. Loy, 1993)Largo Tarsia, Le quattro giornate di Napoli (N. Loy, 1962)Accademia delle Belle Arti, Scugnizzi (N. Loy, 1989)Galleria Principe di Napoli, La pelle (L. Cavani, 1981)durata: 2 ore e 30 circa