CORTINAMETRAGGIO - Paolo Genovese a premiato Pietrasanta

L'incontro con Paolo Genovese premiato a Pietrasanta



24/09/2017, 12:31

Natalia Giunti



La prima tappa ha visto l’omaggio ache per l’occasione ha ricevuto il premio Paul Picot, consegnato dall’attrice Elettra Mallaby, del Vicesindaco del Comune di Pietrasantae diche ha ringraziato le autorità per la bella opportunità di avere fatto tappa con Cortinametraggio a Pietrasanta.Tra i momenti salienti la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi del festival alla presenza di alcuni dei giovani autori, tra cui il vincitore dell’edizione di Pietrasanta 2017premiato con una scultura in marmo dell’artista Stefano Pierotti.Durante la serata in omaggio a Paolo Genovese, condotta dal giornalistadirettore dinel parlare del Premio Paul Picot ha detto: “ il nostro è un Premio al momento, all’attimo perché il cinema è la capacità di far vivere l’attimo e il momento”.“Quello che mi interessa nel cinema - ha spiegato - Paolo Genovese nel ricevere il Premio - è raccontare i rapporti umani ed emozionare. Raccontare storie con il desiderio che a qualcuno arrivi il messaggio che ho voluto trasmettere, questo è il mio obiettivo. il nostro è un lavoro dal valore relativo perchè dipende dal modo in cui gli altri lo recepiscono. A proposito di The Place, il suo prossimo film in uscita - ha detto – sarà un film drammatico su cosa le persone sono diposte a fare per ottenere ciò che vogliono”Un riconoscimento al regista anche dal Vice – Sindaco del comune di Pietrasanta Daniele Mazzoni che gli ha fatto dono di una miniatura del rosone del Duomo di Pietrasanta.Tra gli ospiti a sorpresa della serata anche Chicco Salimbeni - vincitore della prima edizione di Cortinametraggio nel 1997 con Dobra Sgnobra.Successo anche per la masterclass di “Cortinametraggio in viaggio” in cui Lorenzo di Las Plassas, giornalista di RaiNews24, ha incontrato gli studenti del Don Lazzeri di Pietrasanta, curiosi di scoprire il mondo del giornalismo cinematografico.negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), e ha visto nel tempo un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata fucina di giovani talenti. Tra i numerosi sponsor che hanno sposato Cortinametraggio da quest’anno anche Audi, marchio di prestigio che fornirà il sostegno logistico durante tutta la kermesse ampezzana.