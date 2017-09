Note di regia di "Le Allettanti Promesse"

Una scena di "Le Allettanti Promesse"





In uno spazio che è allo stesso tempo antico e presente, centro e terra di confine, dove il ritmo delle cose fa ancora i conti con quello della natura, il film osserva i preparativi per l’evento di Wikimania, ma soprattutto la vita quotidiana dei suoi abitanti. L’evento di Wikimania è un pretesto per raccontare un mondo, quello marginale e isolato di un paese di montagna, e il senso del suo stare nel tempo presente. Molti interrogativi ci hanno accompagnato durante gli anni di conoscenza, amicizia e vita in comune con le persone e i luoghi che abbiamo cercato di raccontare: l'identità di una cultura rurale dopo anni di profondo cambiamento sociale ed economico, il problema dell'integrazione dei migranti in piccole comunità isolate e la tecnologia come possibile chiave di accesso a un riscatto culturale ancor prima che economico.Le voci e i personaggi che compongono il film creano un gioco di rimandi che rivela la fragilità delle nostre nozioni più comuni, cercandone un senso nuovo: a Esino Lario chi è ospite? Chi è straniero? Chi è "strano"? Possiamo approfittare del ribaltamento di prospettiva che ci viene offerto per dare significati nuovi a queste parole, come uscire da se stessi e provare a guardare con occhi altrui.Un evento episodico, per quanto importante, non cambia drasticamente la condizione di un luogo e di una comunità. Wikimania arriva e passa, come passa ogni estate. Ma l'impresa realizzata è testimone di desideri profondi: le "allettanti promesse" a cui fa riferimento il titolo sono la spinta per un movimento lento, che di certo non finisce qui.