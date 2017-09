OMBRA E IL POETA - Terminata la produzione del film

24/09/2017, 13:31

La casa di produzione CinesMania annuncia la chiusura della lavorazione del film “” di Gianni Caminiti. Il film, girato in Lombardia in prevalenza nella valle Brembana e in particolare in val Taleggio quale location principale, è un thriller psicologico in musica.La produzione cineSmania è stata affiancata dalla co-produzione del FonoVideo Audio-Post di Milano.Il film ha visto la partecipazione di maestranze ed attori oltre il 90% locali, ha messo in evidenza una valle non conosciuta al grande pubblico ed ha avuto la partecipazione di tutta la “montagna” Lombarda (Corpo forestale dello stato, CAI, Comunità Montana valle Brembana, Soccorso Alpino, Protezione Civile), il patrocinio di enti pubblici lombardi (Comune di Taleggio, Vedeseta, Capriate San Gervasio, San Giovani Bianco, ASL di Treviglio, reparto maternità dell'Ospedale di San Giovanni Bianco) e altre scene girate in comuni lombardi (Bergamo, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Basiano).Lombardia Film Commission ha supportato la produzione, fornendo loro servizi gratuiti e concedendo l'utilizzo del cine-porto.