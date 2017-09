DOMINO - Concluse le riprese in Sardegnadel film di Brian De Palma che racconta un’Europa in lotta con il terrorismo

Il seti di "Domino" di Brian De Palma



Si sono concluse in Sardegna le riprese del film "" del regista, il maestro indiscusso del cinema americano - "", "", "", tra i suoi tanti successi – che dopo cinque anni torna dietro la macchina da presa per girare un thriller interpretato da Nicolaj Coster-Waldau, Carice van Houten (entrambi star di “”) e Guy Pearce (“”, “”).", thriller nel puro stile De Palma, segue la storia di un poliziotto danese alla ricerca del criminale che ha ucciso il suo ex collega e migliore amico. Si trova, però, immischiato in un’indagine internazionale tra la CIA e l’ISIS.Per l’Europa il nuovo film di De Palma segna un passo importante nella coproduzione (Danimarca, Belgio, Spagna, Olanda e Italia) e in particolare per l’Italia con la Recalcati Mutimedia che dal 2014 ha intrapreso un percorso produttivo, con un team creativo esportabile nel mondo.La collaborazione tra la Recalcati Multimedia e la Fondazione Sardegna Film Commission, ha permesso di girare l’ultima settimana di lavorazione di "" in Sardegna toccando diverse location tra cui la città di Cagliari, Capoterra, Domus De Maria e Pula.La Sardegna è l’unica regione italiana scelta dalla produzione del film per completare le riprese del film.Al lavoro preparatorio della Sardegna Film Commission, che ha individuato le location preparando l’accoglienza della troupe internazionale in Sardegna, hanno partecipato in maniera sinergica anche gli uffici regionali, l’Assessorato regionale al Turismo e il Comune di Cagliari e i gestori degli spazi individuati con una conferenza di servizi volta a pianificare l’accoglienza del set.". – sottolineaproduttore del film - ""." - dichiara con soddisfazione l’assessore regionale al Turismo, "".