MIA MADRE - In prima serata su Rai3 il 22 settembre

Una scena del film "Mia Madre"



22/09/2017, 15:51

Venerdì 22 settembre 2017 alle ore 1.15 Rai3 trasmette il film di Nanni Moretti "" con Margherita Buy e John Turturro.Margherita è una regista. Sta girando un film sul mondo del lavoro, e ha chiamato come protagonista un eccentrico e bizzoso attore americano. Ma Margherita ha anche una madre ricoverata in ospedale, che assiste assieme al fratello Giovanni. La madre di Margherita e Giovanni, dicono i medici, non ha molto tempo. Tra le riprese di un film che si rivelano più complicate del previsto, una figlia 13enne con problemi col latino (quello stesso latino che insegnava la madre), e il dolore per un lutto che si sa imminente e non si sa come gestire, Margherita confonde realtà, sogno, ricordo e deve trovare la sua strada in tutta quella sofferenza.