SHOCKPROOF - Nasce una nuova distribuzione digitale

Dark Waters



22/09/2017, 11:14

Se negli ultimi anni la tendenza del mercato internazionale è quella di abbandonare il supporto fisico DVD e spesso anche Blu Ray, in favore della distribuzione su piattaforme digitali, non tutti la pensano così: nasce così da questa esigenza distributiva e cinefila, una distribuzione con ambizioni non limitate al vecchio stivale, che opererà nel settoree sulle piattaforme digitali VOD, anche con rivoluzionarie proposte editoriali.Shockproof nasce da una joint venture tra KINOGLAZORAMA INTERNATIONAL e PENNY VIDEO. La prima, società di distribuzione e produzione internazionale, la seconda operativa sul mercato Italiano già da tempo, in particolare con la collana di titoli cult Opium Visions.Le persone dietro questa operazione sono due veterani del settore sono, regista, produttore, in passato fondatore e creatore di etichette quali Pulp Video, Alan Young Pictures e Noshame Films, che ha operato con enorme successo anche sul mercato USA, proponendo classici Italiani in versione restaurata. Nel 2006 Noshame Films fu inserita dal critico del New York Times Dave Kehr (oggi curatore del Moma) tra i dieci migliori distributori USA, stesso giudizio dato da Glenn Kenny (oggi critico del New York Times) sulla nota rivista Premiere; e, con dieci anni di esperienza come collaboratore di prestigiose edizioni video per Ripley's Home Video, Rarovideo e Opium Visions, studioso e ricercatore, curatore di volumi editati dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Cineteca di Bologna, presentati con successo al festival di Locarno e al Cinema Ritrovato.Shockproof ha già acquisito per il mercato Italiano decine di film scomparsi, alcuni dei quali mai editati in video in Italia ed alcuni inediti anche nel resto del mondo. I titoli verranno proposti in edizioni ricche di contenuti speciali, con extra molto spesso creati per l’occasione.Il primo titolo, in uscita il 22 Novembre 2017, sarà un cult di livello internazionale, diretto da un regista Italiano residente negli USA, mai uscito ufficialmente in Home Video in Italia:di MARIANO BAINO, regista di culto che la famosa rivista di cinema Sight and Sound non ha esitato a definire “un talento da tenere d’occhio, un mix tra il cinema di Ingmar Bergman e Dario Argento”.Le misteriose vie della distribuzione nostrana hanno portato ad un vicolo cieco e il film del 1994, vincitore di numerosi premi Internazionali, è purtroppo rimasto inedito. Viene quindi proposto per la prima volta in Home Video con un nuovo master in alta definizione dal negativo originale integrale. Il transfer è stato supervisionato ed approvato dal regista Mariano Baino. In lingua originale Inglese con sottotitoli in Italiano.Il DVD 9 conterrà esclusivi contenuti speciali della durata di quasi tre ore TUTTI IN ITALIANO, CREATI APPOSITAMENTE PER QUESTA EDIZIONE: due featurette video in Italiano con il regista Mariano Baino che descrivono la genesi e la lavorazione del film; il pluripremiato cortometraggio CARUNCULA introdotto dal regista Mariano Baino; nuovo Audio commento esclusivo del regista Mariano Baino in Italiano per tutta la durata del film; outtakes e scene eliminate, Galleria di foto di scena, sul set e dietro le quinte.