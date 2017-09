BEYOND THE SUN - Presentato in Vaticano con Papa Francesco

21/09/2017, 15:34

AMBI Media Group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi ha avuto l’onore di presentare, durante una proiezione privata, il suo film Beyond the Sun proprio nell’epicentro della Fede Cristiana, Città del Vaticano, ieri, mercoledì 20 settembre. L'idea del film è nata da Papa Francesco stesso, che ha richiesto ai produttori e alla regista di realizzare un film per i bambini che comunicasse il messaggio di Gesù in tutto il mondo. Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi, co-fondatori di AMBI Media Group hanno finanziato e prodotto il film, con la guida del consulente religioso Monsignor Eduardo Garcia, Vescovo di San Justo e Assistente Generale di FIAC, e i co-produttori Graciela Rodriguez e Gabriel Leybu. Papa Francesco si è offerto di partecipare al film per sostenere la carità, infatti tutti i profitti di Beyond the Sun saranno devoluti a un’associazione di beneficenza - El Buen Samaritano - che aiuta i bambini a rischio e i ragazzi in difficoltà.Alla proiezione riservata a pochi ospiti, erano presenti i produttori, la regista Graciela Rodriguez, il co-regista Charlie Mainardi, il co-produttore Gabriel Leybu, il giornalista Gianni Minà, alcuni esponenti del governo canadese (dove Andrea Iervolino risiede ormai da tempo), personalità provenienti da Cina e Argentina e Monsignor Perazzolo per Ctv.Scritto e diretto da Graciela Rodriguez, Beyond the Sun – interpretato dai giovanissimi attori Aiden Cumming Teicher, Cory Gruter Andrew, Emma Grace Duke, Kyle Breitkopf e Sebastian Alexander Chou – è una storia di avventura per famiglie, in cui i bambini provenienti da culture diverse emulano gli apostoli alla ricerca di Gesù nel mondo che li circonda. Il film ha un intento edificante e si impegna ad incoraggiare spiritualmente il pubblico di tutte le età a trasmettere le parole di Gesù, a comprenderle e vivere una vita migliore, facendo buone scelte e aiutando gli altri.La partecipazione del Papa, della durata complessiva di circa 6 minuti, nella parte centrale e finale del film, ha creato le linee guida di quello che il film ha voluto comunicare: un messaggio di fede e speranza per i bambini, ma anche per gli adulti.Andrea Iervolino ha commentato: "Questo film è un film da sostenere, che porta la parola di Dio e di Gesù nel mondo. Vuole arrivare a tutti, a bambini e adulti. È un film realizzato per un unico scopo: la beneficienza. Infatti tutti i proventi saranno devoluti a sostegno dell'associazione El Buen Samaritano che aiuta tantissimi bambini."Il film è finanziato da AMBI Media Group in collaborazione con Raven Capital Management e Paradox Studios. AMI (Ambi Media Italia) distribuirà il film nelle sale italiane alla fine del 2017.BEYOND THE SUN sarà un evento speciale fuori concorso ad Alice nella città - Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.