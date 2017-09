VELENO - Il 22 settembre a Casal di Principe

Massimiliano Gallo e Luisa Ranieri in "Veleno"



20/09/2017, 13:27

", come quello che criminali senza scrupoli hanno disseminato in un piccolo centro del casertano. Dopo il successo alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il registapresenta a Casal di Principe il film “”, ispirato a una storia vera in Terra dei Fuochi. Il lungometraggio a sfondo sociale è girato tra le province di Napoli nei luoghi simbolo del disastro ambientale della Campania.La presentazione, dedicata agli studenti del casertano e alla stampa, si terrà venerdì 22 settembre 2017 alle 9,30 all’ITC "Guido Carli" di via S.G. Moscati 1, a Casal di Principe. Al dibattito con gli studenti, in programma alle 11,15, parteciperanno il sindaco Renato Natale, il procuratore antimafia Giuseppe Borrelli, la senatrice Rosaria Capacchione e il giornalista anticamorra, Sandro Ruotolo, insieme al cast e al produttore, Gaetano Di Vaio, della Bronx Film.