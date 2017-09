TRENTO FILM FESTIVAL 65 - A Bolzano al via l'edizione autunnale da 23 settembre al 1 ottobre

Una scena del film "Samuel in the Clouds,"



20/09/2017, 13:22

Ilfa tappa dal 23 settembre fino al 1 ottobre 2017 a Bolzano con l’edizione autunnale della manifestazione dedicata al cinema, alla letteratura e alle tematiche legate alla montagna.Un ricco programma - con film ed eventi, grandi nomi dell'alpinismo, appuntamenti letterari e sportivi – che sarà preceduto da un’anteprima il 20 settembre alle 20, nell’Aula magna della Federazione culturale Gaetano Gambara Upad (via Firenze, 51 Bolzano) dove si svolgerà, in collaborazione con il Centro studi e ricerche Andrea Palladio-Upad, un incontro sul tema dei cambiamenti climatici. Alla serata parteciperà la vicedirettrice dell'Istituto per l'Osservazione della Terra di Eurac research, Claudia Notarnicola, che terrà una relazione su questo tema, introducendo, a seguire, la proiezione del film "", vincitore della Genziana d’oro miglior film – Gran Premio “Città di Trento” del 65. Trento Film Festival.Il film, del belga Pieter Van Eecke è ambientato nei ghiacciai della Bolivia e racconta la commovente storia di Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del monte Chacaltaya, una delle più alte al mondo, chiusa da anni per l’assenza di precipitazioni nevose a causa dei cambiamenti climatici, dove il protagonista, imperterrito, continua ad accogliere i turisti nella speranza che la montagna torni a imbiancarsi, nonostante la triste realtà scandita dalle previsioni negative di tutti gli esperti.Il film è stato premiato dalla giuria internazionale con la seguente motivazione: “”.Il festival è da tempo impegnato sul fronte delle tematiche ambientali, nella consapevolezza che la montagna, la sua cultura e i problemi cui deve fare fronte possono rappresentare un territorio ideale dove compiere un percorso per conoscere, scoprire o sperimentare stili di vita improntati all’insegna della sostenibilità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.Alpinismo, ambiente, avventura e ricerca di sé stessi. Saranno questi i temi dominanti delle serate al cinema a Bolzano, con la proiezione dei. Si tratta di opere avvincenti per le storie che raccontano, per la fotografia e le riprese spettacolari, ma allo stesso tempo che invitano a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura e il valore dell’amicizia.Dopo la proiezione di "" durante la serata di anteprima all’Upad, il programma cinematografico proporrà, lunedì 25 settembre, alle 20, nella sede dell’Alpenverein Südtirol (via Giotto, 3) in collaborazione con la stessa Avs, "", di Juan Reina (Finlandia/2016/82'). Il film, uno dei più acclamati al 65. Trento Film Festival, premiato con Genziana d’Oro Miglior Film di Esplorazione o Avventura – Gran Premio “Città di Bolzano”, racconta, con immagini spettacolari che “immergono” lo spettatore in luoghi inesplorati e allo stesso tempo ostili, la straordinaria e commovente storia di un gruppo di speleosub che decide di recuperare i corpi di due compagni morti accidentalmente durante un’immersione nelle profondità di una grotta sotterranea in Norvegia.Martedì 26, alle 21, al Teatro comunale Gries (Galleria Telser) sarà protagonista il grande alpinismo con "", di Cristian Harbaruk, Guillermo Glass (Argentina/2016/73'), Genziana d’Oro miglior film di alpinismo - Premio del Club Alpino Italiano 65. Trento Film Festival 2017. Il film è l’avvincente storia di quattro amici argentini, Guillermo, Christian, Sebastián e Darío, che decidono di girare un documentario sulla loro ascesa al Dhaulagiri. Ma Darío muore durante il tentativo di raggiungere la vetta in solitaria. Una volta rientrati, Guillermo inizierà a documentare un secondo viaggio che lo porterà sulle tracce dei suoi compagni di spedizione nel tentativo di rielaborare le domande che hanno continuato a tormentarlo dal giorno dell’incidente e in particolare le scelte che li hanno portati troppo vicino al limite estremo.Mercoledì 27, alle 20, al FilmClub Bolzano – Capitol (Via Dr. Streiter 8/D) torna l’alpinismo con "", di Jochen Hemmleb (Austria/2016/50’). Il film, che sarà proiettato, in collaborazione con Alpenverein Südtirol, alla presenza del regista e dell’alpinista Florian Riegler, ha come protagonista l’Ortles che con la sua splendida cima si erge come un castello di ghiaccio nel magnifico panorama altoatesino. L'Ortles, con i suoi 3905 metri è la montagna più alta dell'Alto Adige e la montagna più alta dell’ex monarchia e la cima che ha fatto sognare generazioni di alpinisti.Il programma cinematografico si chiuderà sabato 30 settembre, alle 20, al Teatro Comunale di Gries (Galleria Telser) con "", di Chang-yong Moon, Jin Jeon (Corea del Sud/2016/96), Premio del Pubblico miglior lungometraggio – Acqua Levico 65. Trento Film Festival 2017. Il film racconta l’avvincente storia del piccolo Angdu che viene riconosciuto come la reincarnazione di un monaco tibetano vissuto secoli prima. Il maestro del suo villaggio decide allora di accompagnarlo lungo il percorso lo porterà dall’India al Tibet.Un festival su “misura” quello di quest’anno a Bolzano, con un programma di eventi e incontri letterari che appassioneranno in modo particolare il pubblico altoatesino, amante del grande alpinismo e delle buone letture di montagna. Quasi tutti gli incontri letterari si svolgeranno in piazza Walther, nell’apposito palchetto allestito di fronte allo stand di. In caso di pioggia questi eventi si terranno nella Sala dell’Antico Municipio del Comune (via Portici 30).Il programma di eventi partirà sabato 23 settembre in Piazza Walther, dove alle 17 si svolgerà l’inaugurazione dello standAlle 17.30, sempre in piazza Walther, primo appuntamento di “Parole in piazza”, con la presentazione del libro “La Montagna che non c'è” (Piemme) dell’alpinista, pluricampionessa italiana di arrampicata sportiva e prima e unica donna guida alpina della Val d’Aosta Anna Torretta. L’autrice dialogherà con il giornalista Rosario Fichera.La giornata si chiuderà alle 21 al Teatro Comunale Gries (Galleria Telser) con una grande serata alpinistica, dal titolo “In Cima. Insieme”, con protagonisti Nives Meroi e Roman Benet, la prima e unica coppia di coniugi al mondo che ha scalato tutti i 14 Ottomila della Terra.Lunedì 25 settembre, alle 17, nella Sala dell’Antico Municipio del Comune (via Portici, 30) in collaborazione con Montura, nell’ambito del progetto FuoriRotta, sarà proiettato il documentario Ragnatele, di Riccardo Franchini, Andrea Chiloiro, Giovanni Labriola e Matteo Ragno. Il progetto FuoriRotta promuove esperienze di viaggio non convenzionali come opportunità di conoscenza dell’altro, contaminazione dei punti di vista e apertura dei propri confini.Alle 18, in Piazza Walther appuntamento con l’evento “Parole Appese”, durante il quale, in collaborazione con Itas Assicurazioni, il Premio Itas del libro di Montagna racconterà i suoi libri, con un vero e proprio spettacolo di narrazione e musica per assaporare imprese, personaggi e storie delle alte quote.Martedì 26 settembre, alle 17.30, in piazza Walther nuovo appuntamento con Parole in piazza con la presentazione del libro “Storia delle Alpi” di Enrico Camanni (Biblioteca dell’Immagine). L’autore dialogherà con Carlo Ancona, consigliere del Trento Film Festival.Mercoledì 27, alle 17.30, nella Sala dell’Antico Municipio del Comune, sarà la volta di Emozioni tra le pagine con lo scrittore Fabio Pasini che presenterà il suo nuovo libro “Dal Garda alla Marmolada. Trekking e pensieri lungo il fronte della Prima Guerra Mondiale” (Edizioni Geoantropo). Interverrà Giuliana Boscheri, consulente marketing del Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m.Anche giovedì 28 gli amanti della lettura potranno gustare l’emozione dell’incontro con l’autore, con l’appuntamento alle 17.30, nella Sala di Rappresentanza del Comune (Vicolo Gumer 7) durante il quale sarà presentata la guida "Ogni stagione ha il suo fascino. 52 Escursioni sui monti dell’alto Adige Orientale e Dolomiti" di Fernardo Gardini (Edizioni Cai Bolzano). Alberto Faustini, Direttore del quotidiano Alto Adige e Riccardo Cristofoletti, Presidente Cai Bolzano, dialogheranno con l'autore.La giornata si chiuderà alle 21, al Teatro Comunale Gries, Galleria Telser, con la straordinaria serata alpinistica, in collaborazione con Cai Sezione di Bolzano, di Angelika Rainer, celebre e fortissima ice climber meranese, che racconterà le sue nuove scalate: dal ghiaccio della prima libera femminile delle Helmcken Falls in Canada, al suo primo M14 in Colorado, una delle vie di misto più dure al mondo.Venerdì 29 settembre, in Piazza Walther, alle 17.30, grande evento con uno degli alpinisti più amati, discussi e famosi al mondo, Reinhold Messner che, nell’ambito dell’evento “Parole in piazza”,dialogherà con Michele Petrucci, autore del libro “Messner: La montagna, il vuoto, la fenice” di Michele Petrucci (Graphic Novel, Coconino Press – Fandango). A moderare l’incontro sarà il giornalista Sandro Filippini.Sempre venerdì, alle 21, all’Auditorium Bolzano - Sala Bomboniera (via Dante 15) altro evento di grande richiamo con la serata, realizzata in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, “Finché c'è salita c'è tutto. Storie di corse e corridori, pulci e pirati, gambe secche e maglie nere”, a cura del giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport, Marco Pastonesi. Alla serata, dedicata al grande ciclismo in montagna, parteciperanno il campione di ciclismo e ora commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, lo scrittore Marco Ballestracci, lo scrittore e musicista Guido Foddis.Sabato 30 settembre, alle 10, nella Sala dell’Antico Municipio del Comune, ultimo appuntamento di Emozioni tra le pagine con la presentazione del libro “Dolomiti Un'avventura sospesa tra sogni e realtà” di Giuliano Dal Mas (Curcu&Genovese). A dialogare con l’autore sarà il giornalista Rosario Fichera. Introduzione di Maurizio Veronese, responsabile Commissione cultura Cai Bolzano