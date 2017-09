FESTIVAL DEI POPOLI 58 - Il mondo in 80 documentari

20/09/2017, 12:36

La straordinaria storia della star della danza Sergei Polunin, divenuto a soli 19 anni il più giovane primo ballerino del Royal Ballet di Londra e oggi tra i più geniali e controversi danzatori contemporanei, nel documentario "" di Steven Cantor (in anteprima al festival e in uscita nei cinema per Wanted); le rare immagini d’archivio dei Beatles e dei gloriosi e coloratissimi anni della fondazione della loro casa discografica, la Apple Corps, in "" di Ben Lewis. E ancora, l'esplorazione della fenomenologia musicale degli X Japan in "" di Stephen Kijak, film reduce dal successo al Sundace Film Festival dove si è aggiudicato il Best Editing Award. Realizzato dal team produttivo del Premio Oscar Searching for Sugar Man, il film racconta passato e futuro prossimo della celebre band di heavy metal giapponese e del suo frontman,Yoshiki, diventata fenomeno di culto per le spettacolari esibizioni da vivo e che vanta oltre 30 milioni di dischi venduti. Il gruppo annovera tra i propri fan i Kiss e l’Imperatore del Giappone. "" di Reber Dosky, prodotto da Jos de Putter, racconta – attraverso la voce e le testimonianze di un’emittente radiofonica locale - il graduale ritorno alla vita di Kobanê e il lento processo di ricostruzione della città liberata dall’assedio dello Stato Islamico; e ancora ritratti umani nel viaggio antropologico di "" di Agnès Varda e JR. Autentica leggenda della nouvelle vague, oggi ottantottenne, nel suo nuovo film la Varda fa squadra con il trentatreenne JR, street photographer autore di giganteschi graffiti urbani. Le immagini che affiorano dalla ricognizione della Francia rurale effettuata da questa strana coppia sono giocose, spettrali, belle e commoventi.Questi alcuni degli eventi speciali in programma alla, festival internazionale del film documentario, che si terrà dal 10 al 17 ottobre 2017 a Firenze (cinema La Compagnia e in altri luoghi della città). La storica manifestazione - presieduta da Vittorio Iervese e diretta da Alberto Lastrucci - con gli oltre 80 titoli di questa nuova edizione si propone di presentare il meglio del cinema documentario internazionale.Il programma, oltre al(21 titoli tra corti, medi e lungometraggi, tutti inediti in Italia) e al, dedicato alla più recente produzione italiana con film in prima mondiale, si articola nella, tra i più significativi registi giapponesi, autore di una filmografia di assoluto fascino ed interesse in gran parte inedita in Italia, e nel focus tematico dedicato a film documentari che raccontano l’evoluzione del potere raccolti sotto il titolo “”.