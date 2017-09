NICO, 1988 - Per l'inaugurazione del Pop Up Cinema Palace

20/09/2017, 09:24

Venerdì 22 settembre 2017 alle ore 22.00 presso il cinema Medica Palace (via Monte Grappa, 9 - Bologna) si terrà l’anteprima di, il terzo lungometraggio di Susanna Nicchiarelli, premiato alla 74esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia come miglior film della sezione Orizzonti.All’anteprima, che segna, parteciperà la regista Susanna Nicchiarelli.Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, la campagna polacca e il litorale romano, Nico, 1988 è un road-movie dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico.Musa di Andy Warhol e icona musicale accanto a Lou Reed nei Velvet Underground, Nico, donna dalla bellezza leggendaria (anche Fellini la volle nella “Dolce vita”), vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua carriera da solista. Nico, 1988 racconta degli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa degli anni ’80: anni in cui la “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva chiamata, ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato, mai riconosciuto dal padre Alain Delon.sarà distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection a partire dal 12 ottobre.