Note di regia de "Il Viaggio Premio"

Spesso il cinema ha un carattere esclusivista, noi abbiamo provato a sovvertire questo luogo comune: tutti scrivevano, tutti hanno recitato, tutti hanno aiutato come potevano, senza mai prendersi sul serio, spensierati e allegri. Siamo partiti da uno schema narrativo molto semplice, la ricerca e il viaggio, con il fine ultimo di raccontare gli stati d’animo che accomunavano le storie che i ragazzi settimanalmente sottoponevano, di cui abbiamo riservato elementi, suggestioni e simboli. Siamo partiti dal “mondo fantastico” per poi arrivare alla crescita che abbiamo sintetizzato con l’aforisma di Nietzsche: “Maturità dell’uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini”: quindi, il gioco come evasione. Il cinema è possibile se si accetta questo compromesso con la realtà, perché in fondo basta sapere poco e avere tanta fantasia, solo così è possibile un buon gioco. La scelta del bianco e nero suggerisce da subito un grande rispetto per il luogo e soprattutto per la fantasia che cerca di allontanarsi quanto più possibile dalla realtà, perché noi giochiamo ma non scherziamo, e al di là delle immedesimazioni la storia di base è molto emotiva ed evocativa. Girato interamente a San Giovanni, con il sostegno prima di Maestri di Strada e poi di Figli del Bronx, ma anche di tantissimi tecnici professionisti che hanno accettato entusiasti e tra un film e uno spot venivano ad aiutarci sul set come potevano.Edgardo Pistone