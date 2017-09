MISSION POSSIBLE - Terminate le riprese a Montecarlo

Juliana Foganholi ed Enrico Pinocci con Chris Coppola e James Duval



Terminate a Montecarlo le riprese di “”, terzo film americano, genere adventure – family, prodotto dalla Movie On Production di, scritto da Francesco Malavenda e diretto da Bret Roberts, con uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage (Il Cacciatore, Hair), James Duval (Donnie Darko, Indipendence Day), Chris Coppola (Spawn, Postal, Polar Express), Blanca Blanco (Star Trek Equinox, Beverly Hills Christmas), Bret Roberts ( Pearl Harbor, Nightstalker ) e l'attore Italiano Vincenzo Bocciarelli.Protagonisti del film, “simpaticamente d’azione”, girato tra l’Italia (Tolentino con il Castello della Rancia e l’Università di Camerino) e la Costa Azzurra, un gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu (in realtà sono 25!), un bosco, un veterinario, un capitano di Polizia con la sua squadra e la classica "banda" di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane shih tzu di nome Alex… ed è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita!L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 30 paesi, è prevista per maggio 2018, con una anteprima internazionale al Festival di Cannes.I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “The Dog Christmas”, family - comedy che si girerà in Costa Azzurra, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “Daddy don’t marry again”, comedy romance che si girerà tra la Costa Azzurra e l’Italia.