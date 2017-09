OSCAR 2018 - La Francia candida "120 Battiti al Minuto" di Robin Campillo

19/09/2017, 16:15

Dopo il trionfo al Festival di Cannes (dove ha conquistato il Grand Prix, il Premio Fipresci della critica internazionale e la Queer Palm), e lo straordinario successo nelle sale francesi (650mila spettatori in meno di 4 settimane di programmazione),"" di Robin Campillo inizia oggi la sua corsa verso l'Oscar. Il film č stato infatti designato per rappresentare la Francia agli2018." uscirŕ nelle sale italiane il prossimo 5 ottobre, distribuito da Teodora Film, e che dal 28 al 30 settembre il regista Robin Campillo e gli interpreti Arnaud Valois e Adčle Haenel saranno in Italia (Roma, Bologna e Milano) per incontrare il pubblico e la stampa.