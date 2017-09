IDS ACADEMY III - Presentato il programma

19/09/2017, 13:39

Annunciato il programma della III edizione di IDS Academy, lo spazio collaborativo di training avanzato per autori e produttori ideato e organizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.Queste le principali sessioni dell’iniziativa diretta da Massimo Arvat e Heidi Gronauer, con il supporto dell’Advisory Board composto da Gianluca De Angelis, Edoardo Fracchia e Francesca Portalupi:Laboratorio di Match Making a cura di Documentary in EuropeUn laboratorio intensivo rivolto a film-maker con documentari ancora in fase di sviluppo, selezionati in vista della sessione di presentazione al pubblico di esperti e produttori.Spazio Wiki DocUna nuova modalità di lavoro sui progetti attraverso gli strumenti della facilitazione. Esperti e partecipanti sono invitati in uno spazio collaborativo per favorire soluzioni creative e possibili partnership. Il laboratorio sarà supportato da una sessione di facilitazione grafica.Ice BreakingSpazio di networking e facilitazioneGet InspiredPresentazioni di esperienze e punti di vista per ispirare buone pratiche nel campo della produzione, distribuzione e broadcasting:Stefano Tealdi (producer) DO STORIES HAVE BORDERS ?Fabio Mancini (commissioning editor) CHIACCHIERE & DISTINTIVO - Come sviluppare un progetto per e con DOC3Caterina Turroni (regista e producer) IN TV CON MARY BEARDRaffaele Brunetti (producer) DAL ONE-OFF ALLA SERIEDavide Leone (game designer) U GAME - IL GIOCO E LA NARRAZIONE DEL REALEClaudia Tosi (producer) I MADE A FILM. YOU WILL NEVER SEE, UNLESS…A queste si aggiungono due proiezioni speciali per il pubblico di IDS Academy e della città di Palermo, direttamente dalla 74. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia al Cinema Rouge et Noir di Piazza Verdi 8:DOMENICA 1 OTTOBRE h. 20.00Proiezione speciale in anteprima diHAPPY WINTER di Giovanni Totaro (Italia, 2017, 91’)Alla presenza del regista Giovanni Totaro, dei produttori Simone Catania e Francesca Portalupi, del Direttore della Sicilia Film Commission Alessandro Rais, del Direttore della Sede Sicilia del CSC-Centro Sperimentale di Cinematografia Ivan Scinardo e del docente di regia Mario Balsamo. Segue Q&A.MARTEDì 3 OTTOBRE h. 20.00Anteprima speciale in esclusiva a Palermo diHUMAN FLOW di Ai Weiwei (Germania, Usa, 2017, 140’)Introducono: Paola Nicita, critico d'arte e giornalista (La Repubblica Palermo), Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission e Massimo Arvat, Direttore IDS Academy.