FUORICINEMA I - Il bilancio finale

I direttori artistici di Fuoricinema



19/09/2017, 13:36

Il sogno è diventato realtà., l’evento milanese dall’anima pop prodotto da Anteo spazioCinema, Artistinsieme, Corriere della Sera e CityLife e con la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Lionello Cerri, Cristiana Mainardi, Gino&Michele, Gabriele Salvatores, dopo l'edizione pilota del 2016, è tornato con una vera prima edizione che si è tenuta dal 15 al 17 settembre a Milano CityLife.In tutto sono stati 63 gli ospiti che si sono alternati sul palco, dando vita a momenti di vero e proprio incontro tra chi fa il cinema e chi lo fruisce, con grande affetto reciproco.CityLife si è dimostrata la cornice ideale: un quartiere estremamente funzionale, altamente scenografico e insieme facilmente raggiungibile, e l'alta affluenza ne è stata la prima grande prova.Nonostante la pioggia e grazie alle strutture al coperto, le presenze sono state circa 25.000, un numero che permette di guardare con grande ottimismo al futuro della manifestazione. Nella platea da circa 1500 posti e sui prati adiacenti, il pubblico ha potuto assistere a dibattiti e film, ma anche passeggiare nel parco, prendere qualcosa da mangiare ai foodtruck e passare un pomeriggio insieme ai bambini nell'area attrezzata. Un’altra proposta è stata quella del marketplace, dove si potevano acquistare prodotti di importanti marchi della moda e del design a scopo solidale.Totalmente gratuito per il pubblico,si occupa fin dall’inizio di raccogliere fondi per diverse associazioni, che variano di edizione in edizione. Coerentemente con la scelta del tema di Fuoricinema 2017, l’associazione beneficiaria di questa edizione è stata art4Sport ONLUS di Bebe Vio, che ha partecipato alla kermesse. Grazie al ricavato del marketplace e all’Asta Charity Stars sono stati raccolti in tutto circa 45.000 euro.