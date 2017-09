OSCAR 2018 - Quattordici film italiani iscritti per la selezione

18/09/2017, 14:17

Si sono chiuse le iscrizioni per i film di nazionalità italiana che intendono concorrere alla selezione delSono 14 i film italiani distribuiti sul nostro territorio nazionale tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 che hanno deciso di iscriversi (in ordine alfabetico):- A CIAMBRA di Jonas Ash Carpignano- CUORI PURI di Roberto De Paolis- L’EQUILIBRIO di Vincenzo Marra- UNA FAMIGLIA di Sebastiano Riso- FORTUNATA di Sergio Castellitto- GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak – Ivan Cappiello – Marino Guarnieri – Dario Sansone- HO AMICI IN PARADISO di Fabrizio Maria Cortese- L’ORA LEGALE di Salvatore Ficarra e Valentino Picone- L’ORDINE DELLE COSE di Andrea Segre- SICILIAN GHOST STORY di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia- LA STOFFA DEI SOGNI di Gianfranco Cabiddu- LA TENEREZZA di Gianni Amelio- TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni- LA VITA IN COMUNE di Edoardo WinspeareLa commissione istituita presso l’ANICA su richiesta dell’che dovrà designare il candidato italiano si riunirà il prossimo 26 settembre.