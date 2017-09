PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA' - In prima tv assoluta su Rai3

Una scena di "Pino Daniele - Il Tempo Resterà"



16/09/2017, 14:26

Domenica 17 settembre 2017, alle 20.30 su Rai3, andrà in onda in prima visione assoluta “”. Il docu-film, diretto da, attraverso immagini inedite, testimonianze di amici e artisti e tanta musica, sarà l’occasione per quanti amanodi ritrovare le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso artistico dagli anni ’70 agli ultimi concerti. Una produzione Sudovest - Rai CinemaE’ un ritratto inedito del musicista che mette in luce il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità anche di essere un artista apprezzato a livello internazionale; un ritratto che illustra la vita e gli incontri di un uomo unico, tra “appocundria”, musica e poesia: un nero a metà, un Masaniello, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti.Le canzoni e le frasi disono il filo conduttore del film che, grazie all’attenta e paziente selezione dei materiali fatta dacon il figlio del musicista, Alessandro Daniele, trova nel cantautore stesso la sua voce narrante, supportato da Claudio Amendola.Un percorso emozionale in cui si intersecano immagini di repertorio, testimonianze e contributi: accanto a Joe Amoruso, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo (i musicisti della storica band di “Vaimò” con cui Pino Daniele si riunì nel 2008 ) troviamo tra gli altri personaggi come Renzo Arbore, Stefano Bollani, Ezio Bosso, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Eric Clapton, Clementino, Roberto Colella, Gaetano Daniele, Enzo Decaro, Maurizio De Giovanni, Francesco De Gregori, Giorgia, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Maldestro, Fiorella Mannoia, Al di Meola, Phil Manzanera, Pat Metheny, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri, Ron, Vasco Rossi, Sandro Ruotolo, Giuliano Sangiorgi, Daniele Sanzone, Lina Sastri, Alessandro Siani, Corrado Sfogli, Massimo Troisi e Fausta Vetere.” è un vero e proprio viaggio - visto dai finestrini di un autobus (ribattezzato Vaimò, come il tour del 1981) - che attraversa i luoghi di Napoli di Pino Daniele, per raccontare la sua idea di musica in movimento perenne, come la società di quegli anni che lui ha interpretato con una cifra innovativa e inimitabile.Il docu-film diè stato riconosciuto come film di interesse culturale nazionale e indicato come Progetto Speciale dal Mibact ed ha riscosso un grande successo in sala, ottenendo il secondo posto assoluto al box office nei tre giorni di programmazione.