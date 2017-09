BABYLON SISTERS - L'incontro forzato di mille culture

"Baylon Sisters" di Gigi Roccati



16/09/2017, 11:01

Stefano Amadio



, oggi. In un condominio diroccato vivono molte famiglie di immigrati che trovano nella disgrazie comune di uno sfratto esecutivo l’occasione per integrarsi, in primo luogo tra loro. Nel palazzo c’è anche un vecchio professore (), prima burbero e razzista, poi comprensivo e disponibile quando i problemi incentivano la conoscenza e lo scambio.Nel film disono le donne, le madri di famiglia, a diventare sorelle e a prendere in mano la situazione rivolgendosi a un centro di assistenza e trovando grazie all’attivista Laura () un aiuto concreto che le spinge ad uscire dal guscio e a creare qualcosa in cui credono.", fa un passo avanti verso la rottura degli stereotipi e uno indietro per descrivere le abitudini che diventano freni alla crescita. Spesso però, proprio per mandare avanti la storia, il bisogno di sottolineare le caratteristiche razziali (il padre padrone indiano, la donna dell’est disinibita, i cinesi freddi e pragmatici, la donna turca piena di contraddizinoi tra Islam e occidente) prende il sopravvento sull’umanità dei personaggi e rimettendo sui binari una sceneggiatura che ha le potenzialità per vagare in situazioni nuove e diverse.Oltre a, un gruppo di attori non italiani di ottima qualità e misura. "" diuscirà in sala il 28 settembre prossimo distribuito da