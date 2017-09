PRATO CITTÀ APERTA MOVIE - Fino al 30 settembre

Prato Città Aperta Movie - scadenza bando 30 settembre



Natalia Giunti



C’è tempo fino alla fine del mese per partecipare al concorso "" rivolto ai giovani tra iresidenti sul territorio italiano – cittadini italiani e non – e articolato in quattro sezioni:Le opere devono essere originali, inedite, in lingua italiana o sottotitolate in italiano e avere come tema il confronto con l’altro, il diverso, con particolare attenzione alla vita nelle periferie urbane. La partecipazione è gratuita.Le opere saranno selezionate da una giuria composta da film maker ed esperti di cinema.La giuria terrà conto anche del, che sarà possibile esprimere, dal, sulle pagine del Premio sulle piattaforme Youtube Aidelle sezioni Corto fiction, Corto documentario e Web serie sarà assegnato un premio diciascuno. Al vincitore della sezione Soggetti sarà assegnato un premio die il progetto sarà inserito nel Network Arci sulla piattaforma “Produzioni dal Basso” per avviare un crowdfunding.Il concorso - sezione cinema del premio giornalistico-letterario "" dedicato alla cultura migrante in Italia - è promosso dall’insieme alla, l’associazione "" e il, con il patrocinio del Comune di Prato e con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "".Il bando può essere scaricato dai siti www.arciprato.it http://premioletterariopratocittaperta.weebly.com e dalla pagina FB Prato Città Aperta ( https://www.facebook.com/pratocittaperta/ ).